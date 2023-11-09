Рада проголосовала за госбюджет на 2024 год: основные расходы

Верховная Рада на заседании 9 ноября приняла проект государственного бюджета на 2024 год. За главную смету страны в целом проголосовали 276 народных депутатов. Об этом заявила глава комитета по бюджету Роксолана Пидласа, сообщает Экономическая правда.

Депутат отметила, что ко второму чтению проект бюджета на следующий год претерпел минимальные изменения.

Так, план по доходам увеличили на 22,2 млрд грн за счет увеличения в основном НДС по ввезенным в Украину товарам, а также налогу на прибыль банков, ввозной пошлине и рентной плате.

Основной статьей расходов является оборона – для обеспечения сил безопасности и обороны будут направлены 22,1% расходов или 1,69 трлн.

Также в бюджете-2024 предусмотрели расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса:

43 млрд грн на производство БПЛА;

43 млрд. грн. на производство боеприпасов и оружия.

"Средства на сектор национальной безопасности и обороны покрываются исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами госкомпаний, приватизацией и средствами от размещения ОВГЗ" , - подчеркнула Подласа.

Остальные расходы попадают в плоскость дефицита бюджета, предусмотренного в сумме 1,57 трлн грн. Финансирование государственного бюджета будет производиться за счет внешних заимствований (1,67 трлн грн), размещения ОВГЗ (525,9 млрд грн) и поступлений от приватизации (4 млрд грн).

На социальную защиту будет направлено около 470 млрд грн. В поддержку ветеранов будет направлено вдвое больше чем в прошлом году – почти 15 млрд грн, из них 1 млрд грн - на протезирование воинов.

Расходы на медицину и образование составят 201 млрд. грн. и 69 млрд. грн. соответственно.

При подготовке ко второму чтению были добавлены правки о:

1 млрд грн на разминирование с/х земель,

поручили Правительству разработать механизм по урегулированию списания задолженности по среднесрочным ссудам, предоставленным местным бюджетам в 2009-2014 годах Государственным казначейством (вместо списания такой задолженности за счет свободных остатков),

изъяли норму о репрофайлинге ОВГЗ в собственности НБУ, поскольку такой вопрос требует согласования с МВФ;

создание дополнительной субвенции на строительство укрытий в больницах (1 млрд. грн.).

Ко второму чтению также изменился макропрогноз, который закладывается в основу бюджетных расчетов: