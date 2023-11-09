Почти 330 украинцев получили разрешения на эвакуацию из Газы – посол

По состоянию на утро 9 ноября Украина получила разрешения на выезд из сектора Газа для 329 украинцев. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона "Общественное. Сопротивление", сообщает Суспільне.

"Мы получили разрешение на 101 человека три дня назад, а позавчера вечером получили дополнительно разрешение еще на 228 человек. То есть мы можем говорить о разрешениях на 329 человек всего. Эти разрешения действительны. Думаю, что мы сможем получить еще несколько разрешений, но небольшое количество, поскольку подавляющее большинство наших заявок рассмотрено израильской стороной и согласовано положительно" , - сказал Корнийчук.

Отвечая на вопрос, сколько всего украинцев сейчас остается в секторе Газа, Корнийчук сказал, что на этот вопрос никто не ответит. Он сказал, что по оценкам дипломатов, речь может идти об около 500 гражданах, возможно даже еще больше. Поскольку они не на учете, связи с ними тоже нет, потому что с начала боевых действий он прекращался.

"На нас вышло в общей сложности около 370 человек. К сожалению, с частью этих лиц связь была потеряна, поскольку они не эвакуировались с севера, где продолжаются тяжелые боевые действия. Мы упорно просили их это сделать" , — сказал Корнийчук.

По его словам, подавляющее большинство граждан, которых просили дипломаты, переехали с севера на юг и ждут эвакуации.

Первые эвакуированные граждане находятся в отеле на Синае неподалеку от Рафаха — между Рафахом и Каиром. Они ждут отправки в соседнее с Украиной государство. Эвакуационный самолет прибудет, чтобы забрать граждан бесплатно, сказал посол.