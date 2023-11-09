Удар по бойцам 128 бригады: военные рассказали WP детали трагедии

В списке военнослужащих, которых командование планировало представить к медалям на награждении под открытым небом у линии фронта в Запорожской области, обернувшееся трагедией из-за ракетного удара россиян, было 43 бойца, а всего участие в мероприятии приняли около 100 человек. Об этом The Washington Post рассказали на условиях анонимности военнослужащие пострадавшей 128 горно-штурмовой бригады ВСУ, сообщает Лига.net.

"Они собрали людей из всех частей, лучших людей" , — рассказал украинский военный.

На награждение по случаю Дня ракетных войск и артиллерии люди приехали в село Заречное примерно на 20 автомобилях.

Как выразился еще один собеседник WP из 128 ОГШБр, "советская эпоха вернулась: это напоминало сцены из российских пропагандистских фильмов о Второй мировой войне, где солдаты стоят рядами и выглядят гламурно".

Боец бригады заявил, что место проведения церемонии постоянно находится в пределах досягаемости ударов баллистических ракет "и всего остального, что летит издалека".

Некоторые собеседники полагают, что информацию о мероприятии россиянам, возможно, кто-то слил:

"Пока неясно, что именно произошло — то ли местные позвонили и сообщили, что собралась куча людей, то ли произошла утечка информации из внутренних штабов бригад".

Но ракетный удар обычно планируется заранее, добавил собеседник, потому что "нельзя запустить ракету за две минуты или за 15". То есть, когда противник нацелил туда ракету, "он прекрасно понимал, что там много руководства и это будет довольно большой удар".

Российская ракета (по некоторым сведениям, две) поразила собравшихся через 10 минут после начала церемонии. Она попала во двор здания, где проходило мероприятие, и в дорогу снаружи.

По словам собеседника газеты, медики "сказали, что ничего подобного они не видели с начала полномасштабной войны", было много пострадавших с ранениями головы, так как многие из них во время церемонии сняли шлемы.

Погибли "по меньшей мере 19 военных", пишет WP, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших воинов бригады, "десятки" других были ранены.

На момент после удара насчитали 21 тело, рассказал боец бригады, который разговаривал со своими побратимами после инцидента:

"Когда произошла атака, было трудно сказать, сколько человек было ранено или убито. Все ли выжили в больнице, неизвестно".

6 ноября ГБР открыло дело по факту атаки по статье "халатное отношение военнослужащего к службе". Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский заявил 6 ноября, что комбриг 128-й Дмитрий Лысюк отстранен от должности на время расследования.

Некоторые бойцы заявили, что мероприятие было отсрочено на полчаса и все это время военные ждали во дворе. Лысюк прибыл на церемонию с опозданием, спустя несколько минут после удара, рассказал боец из бригады.

"Все злятся на командование. Они могли отдать приказ перенести все в другое место или в какое-нибудь укрытие. Перенесите все и проведите церемонию там. Почему этого не произошло, я не знаю. Это просто военная глупость" , – сказал один из собеседников.

Другой военнослужащий заявил, что практику церемоний "в советском стиле" нужно немедленно прекращать: "Солдаты и офицеры боятся, что этого не будет сделано и все это может повториться, не дай Бог" .

Он добавил, что если бы после трагедии родственники бойцов бригады "не подняли шум" в соцсетях и СМИ, "то никто бы и не узнал" о ней.