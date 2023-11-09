Макрон призвал Израиль защитить гражданское население Газы

Выступая на открытии парижской конференции по вопросам гуманитарной помощи Газе, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Израиль имеет право на самозащиту, но он также несет "большую ответственность за соблюдение закона" в ответ на смертоносную атаку ХАМАС 7 октября, сообщает Европейская правда.

Об этом Макрон сказал, выступая на открытии парижской конференции по гуманитарной помощи Газе.

Макрон подчеркнул, что гражданское население Газы "должно быть защищено".

"Борьба с терроризмом никогда не может вестись без правил. Израиль это знает. Ловушка терроризма для всех нас одинакова: поддаться насилию и отказаться от наших ценностей" , – заявил президент Франции.

Также Эммануэль Макрон отметил, что в Газе должна быть очень быстро установлена гуманитарная пауза, и что страны также должны работать над прекращением огня.