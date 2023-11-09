В ГУР заявили, что у Путина есть три двойника
Российский диктатор Владимир Путин может иметь по меньшей мере трех двойников. Это свидетельствует о страхе и слабости кремлевского режима. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Это не вероятность, это факт (наличие у Путина двойников, - ред.). Что касается информации из анонимных Telegram-каналов, что он умер, к сожалению, эта новость окончательно не подтвердилась. Но касательно двойников - да, такая технология в Кремле используется", - сказал он.
На вопрос о том, сколько двойников может иметь диктатор Путин, Юсов ответил: "Это могут быть варианты, но о трех можем говорить".
Разведчик считает, что наличие двойников у диктатора свидетельствует о том, что кремлевский режим не устойчив, а также о страхе самого Путина.
"Это значит для режима в целом не только для Украины, а для восприятия в мире, что этот режим не устойчив. Что речь идет не о каком-то сильном, влиятельном, уверенном в себе политике, а о технологии - некий образ "Большого брата", который смотрит на тебя... Говорит о страхе Кремля, что их конструкция - это карточный дом, который держится на образе Путина как диктатора", - объяснил Юсов.