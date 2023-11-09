В ГУР заявили, что у Путина есть три двойника

Российский диктатор Владимир Путин может иметь по меньшей мере трех двойников. Это свидетельствует о страхе и слабости кремлевского режима. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Это не вероятность, это факт (наличие у Путина двойников, - ред.). Что касается информации из анонимных Telegram-каналов, что он умер, к сожалению, эта новость окончательно не подтвердилась. Но касательно двойников - да, такая технология в Кремле используется" , - сказал он.

На вопрос о том, сколько двойников может иметь диктатор Путин, Юсов ответил: "Это могут быть варианты, но о трех можем говорить".

Разведчик считает, что наличие двойников у диктатора свидетельствует о том, что кремлевский режим не устойчив, а также о страхе самого Путина.