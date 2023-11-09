В ГПСУ рассказали, сколько виз получили россияне с прошлого года

С лета прошлого года визы для въезда в Украину получили более 70 россиян. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"Прошлым летом был установлен визовый режим с Российской Федерацией. На данный момент чуть более 70 граждан РФ получили визу, позволяющую пересечь границу на въезд в Украину, но не все этим правом воспользовались, то есть менее 70 получивших визы россиян пересекли границу на въезд в Украину" , – сказал он.

Демченко добавил, что получение визы не является безусловным разрешением на въезд граждан РФ. Они должны также отвечать другим критериям пересечения границы. В частности, иметь подтверждение цели своей поездки в Украину.

Как сообщалось, в июле 2022 года начал действовать визовый режим с РФ. Соответствующее решение одобрило правительство по подаче президента Владимира Зеленского.