Израиль передумал продавать свои танки Кипру

Командование израильской Армии обороны решило передать выставленные на продажу танки Merkava Mk.3 для формирующегося танкового батальона. Ранее о покупке "Меркава" с Тель-Авивом вел переговоры Кипр, после чего Никосия могла передать Украине свои танки Т-80УД, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Израильские военные заявили о намерении создать новый танковый резервисткий батальон вчера, 8 ноября. Отмечается, что он будет состоять из добровольцев, служивших в расформированных ранее танковых частях.

Уже назначен командир нового батальона, что получил название "Оф Холь" (в переводе означает "Феникс").

В ЦАХАЛ уточнили для N12, что законсервированные и выставленные на продажу танки Merkava Mk.3 составят вооружение батальона. Сколько для этого возьмут танков - не уточняется.

Отметим, что летом появились сообщения о планах Израиля продать более двухсот танков Merkava Mk2 и Mk3 неназванным европейским странам. В Минобороны Израиля в июне рассказали журналистам, что сделка находится на финальной стадии.

Позже издание Haaretz писало, что именно Кипр обдумывает возможность закупки у Израиля Merkava, а свои старые советские танки - передать Украине в качестве помощи.

Как указывается в открытых источниках, армия Кипра имеет 82 танка Т-80. Это танк с единственной газотурбинной силовой установкой, первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. Танк Т-80УД с дизельным двигателем выпускался в Харькове.