В Одесской области мужчина бросил гранату в микроавтобус, его задержали

Мужчина в камуфлированной форме бросил гранату в микроавтобус. Инцидент произошел сегодня, 9 ноября, в Одесской области, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

Известно, что в 14:00 в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области неизвестный мужчина во время конфликта бросил в микроавтобус Mercedes-Benz гранату, которая взорвалась.

В результате взрыва пассажир получил телесные повреждения. Введена полицейская операция "Сирена".

Источники издания отмечают, что обстоятельства инцидента и личность злоумышленника устанавливаются. Человек был в камуфлированной форме, но точно неизвестно, был ли это военный.

В полиции Одесчины сообщили﻿, что мужчину задержали. Также подтвердили информацию о травмах пассажира.