Суд избрал меру пресечения нардепу, устроившему смертельное ДТП

Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест до 4 января нардепа от "Батькивщины" Андрея Николаенко, который 3 октября сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп, сообщает Украинская правда.

"Применить к подозреваемому Николаенко Андрею Ивановичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста... до 4 января 2024 года" , – заявил судья Юлия Головко.

Николаенко также будет вынужден носить электронный браслет.

Напомним, 3 ноября Николаенко утром сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на трассе Киев - Чоп в селе Березовка Житомирского района.

Государственное бюро расследований сообщило, что Николаенко вопреки требованиям пунктов ПДД, двигался с превышением разрешенной скорости.