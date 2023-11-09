Блокада на польской границе: в очередях более 1700 грузовиков
На украинско-польской границе в трех пунктах пропуска, где движение блокируют польские перевозчики, выезда из Польши в Украину ожидают около 1700 грузовиков. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Укринформ.
"По состоянию на утро по трем направлениям выезда из Польши находилось около 1700 грузовиков, половина из которых в пункте пропуска "Ягодин", - сказал он.
По словам Демченко, в пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчёва", "Рава-Русская – Гебенное" из-за блокирования с польской стороны перекрыто движение для грузовых транспортных средств. В то же время, движение автобусов и легковых автомобилей не блокируется.
Пресс-секретарь ГПСУ отметил, что, по информации Министерства инфраструктуры Украины, польские перевозчики не предоставили украинской стороне список своих официальных требований.
"Требования можно видеть в соцсетях или медиа о том, что они хотят отмены транспортного безвиза для Украины, отдельных очередей для грузовиков на европейских номерах, отдельных полос движения для пустых автомобилей и доступа к системе "Шлях", - отметил Демченко.