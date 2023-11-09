Госстат: Инфляция в октябре сократилась до 5,3% в годовом исчислении

Инфляция на потребительском рынке в октябре снизилась до 5,3% в годовом измерении, с января по октябрь она составила 14,6% в годовом измерении, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Рост потребительских цен в Украине в октябре составил 0,8% по сравнению с сентябрем, с начала года – 3,8%. Базовая инфляция в октябре по сравнению с сентябрем составила 0,4%, с начала года – 4,6%.

Цены на продукты и безалкогольные напитки в октябре выросли на 1,0%. Больше всего (на 14,0% и 10,1%) подорожали овощи и яйца. На 2,1-0,6% выросли цены на молоко и молочные продукты, говядину, масло, сало, безалкогольные напитки, хлеб.

В то же время, на 5,3–0,1% снизились цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, сахар, рис, свинину, мясо птицы, макаронные изделия.

Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 0,4%, что связано с удорожанием табачных изделий на 0,9%.

Также произошел рост цен в сфере здравоохранения на 0,4% за счет удорожания амбулаторных услуг на 0,9% и услуг больниц – на 0,6%.

Цены на транспорт выросли на 1,5% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 3,5%. На 5,7% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Напоминаем:

Потребительские цены в Украине в сентябре выросли на 0,5% после понижения на 1,4% в августе и 0,6% в июле.