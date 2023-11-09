Президент Чехии предостерег, что время играет в пользу российских оккупантов

Президент Чехии Петр Павел считает, что текущая ситуация на фронте не свидетельствует о том, что Украина может получить военное преимущество, а время играет в пользу России, которая имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы, сообщает Деловая столица.

Об этом Павел сказал на конференции "Дипломатия и безопасность" сообщает Novinky.

"Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет сильную мобилизационную базу для живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало. Мы видим массовые поставки из Северной Кореи, мы видим попытки обойти санкции" , — отметил он.

Чешский президент считает, что время играет в пользу РФ, и что переговоры могут начаться в следующем году. По его словам, очевидно, что Россия пытается затянуть конфликт. Он считает, что она также может выжидать результатов президентских выборов в США в следующем году.

В то же время Павел убежден, что Запад должен продолжать поддерживать Украину.