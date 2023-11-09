Министры Украины и Польши обсудили блокирование границы польскими перевозчиками

Вице-премьер Украины, министр восстановления Алексей Кубраков обсудил с польским коллегой – министром инфраструктуры Анджеем Адамчиком блокирование границы польскими протестующими, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления.

В заявлении по итогам разговора ведомство указывает, что Украина с уважением относится к праву на протест и готова к конструктивному диалогу для разрешения ситуации

"Вместе с тем отметим: блокирование границы польскими протестующими нарушает логистические пути, что уже влияет как на экономику Украины, так и Европейского Союза", – говорится в сообщении.

Среди прочего, по данным украинской стороны, с обеих сторон границы Украины и Польши заблокированы более 20 тысяч транспортных средств, что наносит ущерб не только их экономикам, но и другим странам, которые не могут перевозить товары и нарушают свои договорные обязательства.

"Ключевое – никакие изменения или отмена Соглашения о либерализации не обсуждается", – подчеркнули в министерстве, выразив готовность помочь польской стороне решить ситуацию с блокированием границы, предоставить все соответствующие разъяснения и провести встречи при необходимости.

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной. Ключевое требование польских перевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС украинских перевозчиков.

После начала полномасштабной войны с РФ Евросоюз пошел на беспрецедентные шаги для поддержки украинской экономики и на год отменил необходимость получения украинцами упомянутых разрешений. А летом этого года ЕС продлил действие этой нормы до июня 2024 года.

Теперь польские перевозчики требуют отменить эту льготу в принципе и вернуть старую разрешительную систему. Еще одно требование – ужесточение правил перевозок по ЕКМТ, сертификату Европейской конференции министров транспорта.