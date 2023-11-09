Депутаты от ОПЗЖ остались без руководящих должностей в Киевсовете
Киевский городской совет поддержал решение об освобождении депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ от руководящих должностей в комиссиях, сообщает Деловая столица.
Решение принято со второй попытки.
"За" проголосовали 68 депутатов Киевсовета. Автором проекта решения является депутат Виктория Пташник.
Согласно документу, депутаты от ОПЗЖ, занимавшие руководящие должности, становятся членами этих комиссий. Такое решение поддержали 64 депутата Киевсовета.
Стоит отметить, что 17 октября Киевский областной совет приостановил полномочия депутатов, избранных по спискам запрещенной ОПЗЖ.