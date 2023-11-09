Байден считает, что шансов на прекращение огня в Секторе Газа нет

Шансов на прекращение огня в Секторе Газа нет. Поэтому боевые действия Израиля против террористов ХАМАСа будут продолжаться, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает журналистка Bloomberg Акайла Гарднер.

"Нет, никакой возможности" , - сказал президент США.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли какие-то шансы на прекращение огня в Секторе Газа.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время атаки террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим, со своей стороны, начал операцию против террористов.

27 октября была начата наступательная активность на Секторе Газа. По состоянию на 9 ноября, согласно данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.

Сегодня Белый дом заявил, что Израиль согласился на введение ежедневной четырехчасовой "гуманитарной паузы" в Секторе Газа. Однако Тель-Авив не подтверждает этого.