Зеленский провел совещание с ГУР: Есть важные результаты работы разведки

Президент Владимир Зеленский в четверг 9 ноября провел совещание с руководством ГУР, Кабмина и МИД, а также находился на связи с военными, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение Зеленского.

"Провел совещание и с ГУР - есть важные результаты работы разведки. Я благодарю вас, ребята".

По словам Зеленского, также в течение дня у него были совещания с главой правительства по текущим вопросам и потребностям государства, а также с министром иностранных дел - относительно его встреч и разговоров с партнерами, новых договоренностей, которые могут быть достигнуты.

Президент сообщил, что на фронте самыми горячими направлениями за эти сутки были Авдеевское, Марьинское и Купянское.

"Благодарен всем нашим бригадам, каждому подразделению за стойкость, за силу, за уничтожение оккупантов" , - подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил защитников, которые защищают южные рубежи страны.