Стефанишина ответила, сколько стандартов и правил нужно внедрить Украине на пути в ЕС
Украине для вступления в Европейский союз необходимо внедрить более 3 тысяч стандартов и правил, но это совсем немного, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.
"На сегодняшний день мы говорим, что нам нужно имплементировать около 3500 различных правил и стандартов ЕС. На самом деле, это очень-очень-очень немного", - подчеркнула чиновница.
Она добавила, что это абсолютно управляемая и понятная миссия для Украины, учитывая наличие торговой либерализации с ЕС и десять лет выполнения соглашения об ассоциации.
По словам Стефанишиной, в таких условиях важно, что в Украине есть монобольшинство в парламенте, “зеленый свет” от президента и правительство полностью едино.
Отчет Еврокомиссии
Напомним, вчера, 8 ноября, Европейская комиссия обнародовала отчет насчет прогресса Украины и других стран-претендентов на пути в Евросоюз.
В документе содержалась рекомендация начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюзе. Но с условием, что наша страна продолжит внедрять необходимые для этого реформы.
При этом начало переговоров возможно только в случае, если соответствующее решение поддержат все лидеры стран Евросоюза. Вопрос планируется рассмотреть на саммите, который пройдет 14 декабря.