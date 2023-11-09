Германия в сентябре торговала больше с Украиной, чем с Россией - ассоциация

Восточный комитет немецкой экономики подсчитал, что за сентябрь 2023 года торговля ФРГ с Украиной была больше, чем с Россией, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в отчете ассоциации, опубликованном в четверг.

В целом немецкая торговля с 29 странами Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии с января по сентябрь 2023 года упала на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, но при этом она показала лучшие результаты, чем немецкая внешняя торговля в целом (-14,4%).

Среди прочего, значительно упали объемы торговли с Польшей, Чехией и Венгрией из-за экономического спада в этих странах и в самой Германии, тогда как с Юго-Восточной Европой, Центральной Азией и Южным Кавказом, где экономика является более устойчивой, развивался положительно.

"Война России против Украины, которая продолжается, меняет структуру немецкой внешней торговли с регионом. Россия продолжает терять позиции, тогда как другие рынки догоняют ее. В сентябре 2023 года немецкая торговля товарами с Украиной (840 млн евро) впервые была больше, чем с Россией (810 млн евро)", – говорится в отчете Восточного комитета немецкой экономики.

Там добавляют, что такие изменения требуют последовательного устранения внешнеторговых барьеров и не создания новых, в том числе и пропускной способности границ для движения товаров.

"Поэтому мы очень обеспокоены длительным ожиданием тяжеловозов на польско-украинской границе и недавними блокировками со стороны польских водителей", – указывается в отчете.

Восточный комитет немецкой экономики (ОА) является немецким внешнеторговым объединением для содействия экономическим отношениям между Германией и 29 странами Восточной Европы, России, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии.

По итогам прошлого года OA указывал, что несмотря на войну против Украины торговля Германии со странами Восточной Европы продолжала расти.