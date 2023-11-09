РФ заработала 1 млрд евро с помощью Болгарии: Politico узнало детали

Кремль за этот год заработал дополнительно 1 миллиард евро после того, как крупнейшая частная нефтяная компания России воспользовалась лазейками в санкционных правилах ЕС с помощью Болгарии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

"Воспользовавшись уникальным освобождением от запрета Евросоюза на российскую нефть, Болгария позволила миллионам баррелей российской нефти попасть на местный российский нефтеперерабатывающий завод, который затем экспортировал различное очищенное топливо за границу, в том числе в страны ЕС" , - говорится в материале.

Эта лазейка также принесла почти 500 миллионов евро прибыли владельцу нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" с момента вступления в силу освобождения от налога 5 февраля.

По мнению специалистов по санкциям, это не является прямым нарушением санкций, и как Болгария, так и "Лукойл" заявляют, что это легально.

Однако страны ЕС и законодатели в Болгарии теперь призывают Брюссель ужесточить правила, которые предоставляют стране особый режим, поскольку Европейская комиссия готовит свой 12-й пакет санкций против России.

В чем именно заключалась лазейка

Болгария в значительной степени зависит от крупного нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" в Бургасе на черноморском побережье, который обеспечивает 80% потребностей страны в дизельном топливе и бензине и обеспечивает 10-ю часть экономического производства страны.

Но после того, как временное правительство Болгарии дало понять, что оно продолжит продавать нефтепродукты российского происхождения в ЕС, Европейская комиссия приняла жесткие меры, запретив Софии делать это с 5 февраля, поскольку эта мера была "исключительно предназначена для обеспечения безопасности страны". Согласно санкционным правилам ЕС, Болгария не может продавать нефтепродукты за границу.

"Но есть загвоздка: София может разрешить экспорт, если эти продукты предназначены для исключительного использования в Украине или они не могут храниться в Болгарии из-за рисков для окружающей среды и безопасности, при условии, что их продажа, поставка, передача или экспорт не подразумевает обход санкций" , - пишет Politico.

Как реагируют на это в правительстве Болгарии

Издание пишет, что благодаря этим исключениям Болгария, вероятно, экспортировала по морю почти 3 миллиона баррелей нефтепродуктов российского происхождения только с марта по июль этого года.

Это эквивалентно примерно одному из пяти баррелей сырой нефти, поступающей в Бургас и затем перерабатываемой на нефтеперерабатывающем заводе.

Министр финансов Болгарии Асен Василев сообщил, что это произошло потому, что нефтеперерабатывающий завод имел запасы хранения только на 10 дней, добавив, что освобождение от санкций также поможет собрать до 250 миллионов евро налогов для правительства в этом году.

Санкции Евросоюза против России

Напомним, Европейский Союз уже ввел 11 пакетов санкций против России после того, как она вторглась на территорию Украины.

В 12-й пакет санкций Евросоюза, вероятно, войдет запрет на импорт российских алмазов. По данным Bloomberg, пакет ударит по торговле со страной-агрессором примерно на 5 миллиардов евро.

По данным СМИ, значительная часть следующего пакета санкций ЕС против России составляют меры по борьбе с обходом ограничений, товары двойного назначения и запрет на российские алмазы.