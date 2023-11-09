Силы Израиля будут углублять свои наземные операции в городе Газа - ЦАХАЛ

Израиль будет продолжать углублять свои наземные операции в городе Газа, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

"Мы будем добираться до все новых и новых опорных пунктов ХАМАС" , - заявил он.

По его словам, жители Сектора Газа, пользующиеся гуманитарным маршрутом, чтобы отправиться на юг, "видят, что ХАМАС потерял контроль" над северной частью Газы, и юг стал более безопасным.

Несмотря на относительное снижение числа ракетных обстрелов Израиля из Газы, он призывает общественность не успокаиваться.

В ответ на заявления ХАМАСа о том, что десятки бронемашин ЦАХАЛа были выведены из строя, Хагари заявил, что их готовность составляет 90%, машины ремонтируются в полевых условиях или доставляются в Израиль для более серьезного ремонта.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время атаки террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим, со своей стороны, начал операцию против террористов.

27 октября была начата наступательная операция на Сектор Газа. По состоянию на 9 ноября, согласно данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.