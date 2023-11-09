Гибель помощника Залужного: прокуратура обжалует решение по поводу подозреваемого

Прокуратура будет обжаловать решение суда об отказе от избрания меры пресечения старшему помощнику заместителя Главнокомандующего ВСУ, обвиняемого в незаконном обращении с оружием и боеприпасами, что привело к гибели помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона готовят апелляционную жалобу на определение следственного судьи об отказе в применении меры пресечения старшему помощнику заместителя Главнокомандующего ВСУ" , — говорится в сообщении.

Ранее 8 ноября Печерский райсуд Киева не назначил меру пресечения подозреваемому офицеру, подарившему гранаты помощнику Валерия Залужного — Геннадию Частякову.

Как сообщалось, 6 ноября в с. Чайки Киевской области от взрыва гранаты в собственном доме погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков.

По данным МВД, Частяков получил в качестве подарка на День рождения гранаты западного образца, одна из которых взорвалась в его руках, когда он показывал боеприпас своим родственникам.

Следователи рассматривают несчастный случай из-за неосторожного обращения с боеприпасами как главную версию причины гибели Геннадия Частякова, однако не исключают причастности российских спецслужб.

Старшему помощнику главнокомандующего ВСУ сообщено о подозрении. Ему инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. По данным СМИ, речь идет о полковнике Андрее Тимченко.