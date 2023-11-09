В Виннице вспыхнул сильный пожар: загорелись складские помещения

В Виннице сегодня, 9 ноября, загорелись складские помещения. Пожар распространился на площади около 1 квадратного километра, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области в Facebook.

По информации спасателей, пожар начался на улице Гонты в складских помещениях, где сохраняется ламинат.

"Площадь пожара около 1 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 40 человек личного состава и 11 единиц спецтехники" , - уточняют в ГСЧС.

Сейчас спасатели пытаются не допустить распространения огня на близлежащие металлические ангары. Пожар был локализован.

Пожар в складском помещении под Киевом

Напомним, несколько недель назад под Киевом вспыхнул сильный пожар в производственно-складском помещении. Площадь возгорания тогда составила около тысячи квадратных метров.

Для тушения были привлечены 45 человек личного состава и 10 единиц спецтехники.

В результате ликвидации пламени были спасены деревообрабатывающие станки, помещения гаражного кооператива, производственно-складское здание, сырье и деревянные материалы.