80 тысяч жителей Газы отправились на юг – наибольше за 5 дней

Израильские войска продвинулись к центру города Газа, а израильские официальные лица заявили, что 80 000 жителей Сектора Газа в четверг отправились на юг.﻿﻿ Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Украинская правда.

Это самое большое перемещение людей за последние пять дней, после открытия гуманитарного коридора.

Военные заявили, что они приближаются к "сердцу разведки и оперативной деятельности" группировки ХАМАС в районе города Газа вблизи больницы Аль-Шифа.

По словам военных, в этой зоне располагалась боевая комната для руководства боевыми действиями, большой тренировочный полигон и заводы по производству боеприпасов, которые используются для производства ракет, противотанковых ракет, беспилотников и других взрывчатых веществ. Рядом были детские сады и мечети, сообщили военные.