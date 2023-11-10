80 тысяч жителей Газы отправились на юг – наибольше за 5 дней
Израильские войска продвинулись к центру города Газа, а израильские официальные лица заявили, что 80 000 жителей Сектора Газа в четверг отправились на юг. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Украинская правда.
Это самое большое перемещение людей за последние пять дней, после открытия гуманитарного коридора.
Военные заявили, что они приближаются к "сердцу разведки и оперативной деятельности" группировки ХАМАС в районе города Газа вблизи больницы Аль-Шифа.
По словам военных, в этой зоне располагалась боевая комната для руководства боевыми действиями, большой тренировочный полигон и заводы по производству боеприпасов, которые используются для производства ракет, противотанковых ракет, беспилотников и других взрывчатых веществ. Рядом были детские сады и мечети, сообщили военные.