ISW: ВСУ перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка на Херсонщине

Украинские войска перерезали дорогу Алешки-Новая Каховка (53 км к северо-востоку от города Херсона) по меньшей мере в двух районах.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на украинского военного обозревателя Константина Машовца, сообщает Украинская правда.

Машовец также заявил, что украинские войска по состоянию на 9 ноября установили непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы до Антоновского моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от р. Днепр)

Кроме этого, 9 ноября российские военные блогеры заявили, что украинские войска установили контроль над новыми позициями в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр) и вели штурм российских позиций к югу и юго-западу от населенного пункта.

Российский военный блогер утверждал, что есть информация о том, что украинские силы продвинулись к лесным массивам к югу от Крынок.

Другие военные блогеры утверждали, что украинские войска также атаковали вблизи Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и Подстепного (17 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра) и пытаются закрепить позиции между Подстепным и Казачьими Лагерями (23 км к северо-востоку от г. Херсона и 2 км от Днепра).

Аналитики ISW считают, что российскому военному командованию, вероятно, будет трудно передислоцировать боеспособное подкрепление для ответа на украинские операции в Херсонской области, одновременно проводя оборонительные операции в Запорожской области и поддерживая другие наступательные действия на востоке Украины.

Они также отметили, что ныне незадействованных российских сил на Херсонском направлении окажется недостаточно для ответа на украинские операции на восточном берегу Днепра.

Ключевые выводы ISW за 9 ноября