Путин посетил военный штаб РФ в Ростове: заслушал доклады о войне

Президент России Владимир Путин в ночь на 10 ноября после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону и посетил штаб Южного военного округа.﻿﻿ Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, сообщает Украинская правда.

В штабе Путин заслушал доклады о ходе так называемой спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники.

Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.