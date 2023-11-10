Курс валют НБУ на 10 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 10 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 9 ноября, понизился до уровня 36.04 за 1 доллар.
Евро подорожал на 7 коп до 38.52 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.91 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 9 ноября 2023 года.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 44.18 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 4 коп до 40.01 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 8.66 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.036000
|EUR
|Евро
|38.522500
|RUB
|Рубль
|0.391060
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.183700
|CHF
|Швейцарский франк
|40.006700
|PLN
|Польский злотый
|8.658500