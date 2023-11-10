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Курс валют НБУ на 10 ноября

Курс валют НБУ на 10 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 10 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 9 ноября, понизился до уровня 36.04 за 1 доллар.

Евро подорожал на 7 коп до 38.52 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.91 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 9 ноября 2023 года.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 44.18 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 4 коп до 40.01 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 8.66 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.036000 --0.005
EUR Евро 38.522500 +0.071
RUB Рубль 0.391060
GBP Фунт стерлингов 44.183700 +0.019
CHF Швейцарский франк 40.006700 --0.041
PLN Польский злотый 8.658500 +0.048

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