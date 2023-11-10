Пентагон: США продолжат помощь Украине, но меньшими пакетами

США продолжат в ближайшей перспективе выделять пакеты оборонной помощи Украине в рамках президентских полномочий (PDA), при этом Пентагон призывает Конгресс принять дополнительное финансирование как можно скорее. Об этом заявила заместитель представителя министерства обороны США Сабрина Сингх, сообщает Укринформ.

"Мы продолжим передавать пакеты, они просто становятся меньше. Поэтому мы очень просим Конгресс принять запрос с дополнительными ассигнованиями, который направил президент, чтобы мы могли в дальнейшем удовлетворять потребности Украины на поле боя" , - сказала представительница Пентагона.

Она уточнила оценки, озвученные накануне Белым домом, отметив, что США уже использовали более 95% из общей суммы $62,3 млрд, выделенных в поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Сингх напомнила, что администрация уже использовала все фонды Инициативы содействия безопасности Украине (USAI) и имеет в резерве около $1 млрд на пакеты PDA.

Кроме того, по ее словам, Украина полагается на поддержку других стран.