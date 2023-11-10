На Марьинском направлении ВСУ отбили 25 атак окупантов – Генштаб
За сутки украинские военные отбили 25 атак оккупантов под Марьинкой и Новомихайловкой. Еще более 30 атак Силы обороны отбили на других направлениях.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 10 ноября.
За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Под авиационными ударами оказались: Куриловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Северск, Петропавловка, Степное, Новоселовка, Авдеевка, Новомихайловка, Угледар, Павловка Донецкой области; Новодаровка, Роботино Запорожской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 125 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отразили 7 атак противника.
На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.
На Бахмутском направлении наши воины отразили около 10 атак оккупантов в районах Богдановки, Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Противник вел штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отразили 9 атак врага.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 25 атак.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах Вербового и Роботиного Запорожской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.