Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Крыму, обломки сдетонировали – Baza

В ночь на 10 ноября два беспилотника самолетного типа попытались атаковать Морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии (Крым), но были сбиты, сообщает Украинская правда.

По данным Telegram-канала Baza, оба дрона были сбиты российскими военнослужащими из стрелкового оружия.

Один из беспилотников взорвался в воздухе. Его обломки упали в поле в 400 метрах от нефтебазы.

Второй дрон упал на территории нефтебазы и при падении он сдетонировал. В результате была повреждена металлическая конструкция здания одной из местных электроподстанций.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 10 ноября в Крыму раздавались взрывы, их слышали в Феодосии неподалеку от нефтебазы. В Министерстве обороны России заявили, что над Крымом этой ночью уничтожили два беспилотника, а третий БпЛА сбили над территорией Тульской области России.