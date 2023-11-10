Россия потеряла за сутки 800 военных, 14 артсистем и 2 РЗСВ – Генштаб

За прошедшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 800 своих военных, 14 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.23 ориентировочно составили: