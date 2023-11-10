Россия потеряла за сутки 800 военных, 14 артсистем и 2 РЗСВ – Генштаб
За прошедшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 800 своих военных, 14 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 309 520 (+800) человек,
- танков − 5 317 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 10 017 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 7 489 (+14) ед,
- РСЗО − 877 (+2) ед,
- средств ПВО − 578 (+1) ед,
- самолетов − 322 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 595 (+2) ед,
- крылатых ракет − 1 558 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 876 (+23) ед,
- специальной техники – 1 060 (+1) ед.