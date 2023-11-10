В Пентагоне анонсировали новый "Рамштайн"

В Министерстве обороны США заявили, что провести 17-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") планируют в середине ноября. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, США будут оказывать помощь Украине в меньших объемах из-за того, что Конгресс пока не предоставил дополнительных средств. Поэтому она призвала принять запрос президента Байдена для продолжения поддержки Киева.