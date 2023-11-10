В Пентагоне анонсировали новый "Рамштайн"
В Министерстве обороны США заявили, что провести 17-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") планируют в середине ноября. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, США будут оказывать помощь Украине в меньших объемах из-за того, что Конгресс пока не предоставил дополнительных средств. Поэтому она призвала принять запрос президента Байдена для продолжения поддержки Киева.
"В середине ноября мы собираемся провести еще одну контактную группу по вопросам обороны Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину в том, что ей нужно в этой борьбе (против РФ)", – отметила Сингх.