В Крыму ГУР поразила два российских катера – источники

В Черном море у поселка Черноморское в оккупированном Крыму в ночь на 10 ноября были поражены два российских скоростных десантных катера, а в самом поселке, вероятно, было попадание в русскую казарму, сообщает Украинская правда.

В поселке Черноморское в оккупированном Крыму поражены два российских скоростных десантных катера. По информации источников "Общественного", операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины. Это подтвердили в ГУР "Фактам" (ICTV).

"Крымский ветер" к утру пятницы сообщал, что в Черноморском было 4-5 прилетов, "вероятно, по пограничному залогу", но затем уточнил со ссылкой на подписчиков, что был "прилет в казарму", там разбирают завалы.

Кроме того, предполагали подведение двух катеров. Водолазы производили работы в море.

В Минобороны России заявляли о сбитии двух беспилотников над Крымом. Российская "База" писала об атаке на нефтебазу в Феодосии, которая была отбита.

Феодосия расположена на юго-восточном побережье оккупированного Крыма, а Черноморское – на западном.