ГУР: Россия запугивает украинцев в Газе и предлагает свою эвакуацию
Россияне реализуют очередную информационную операцию на Ближнем Востоке по дискредитации Украины. Они звонят по телефону украинцам, которые находятся в секторе Газа и рассказывают, что "Украина их бросила" и предлагают свою эвакуацию в обмен на интервью с российскими медиа.
Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
По данным ГУР, россияне распространяют такие месседжи: "Украина вас бросила", "Спасения больше не будет", "Россия готова вас эвакуировать".
В то же время, россияне дают понять, что в обмен за возможность якобы эвакуации из Сектора Газа необходимо будет предоставить интервью для российского информационного агентства. Детали о содержании интервью собеседники не раскрывают.
"Террористическая Москва традиционно стремится воспользоваться обострением базовых потребностей человека в условиях вооруженного конфликта, чтобы перейти к следующему этапу кампании по дискредитации Украины, а именно создать соответствующие пропагандистские материалы для дальнейшей трансляции выгодной агрессору лжи", - говорится в сообщении.
В ГУР призвали украинцев в Газе сообщать о всех случаях телефонного шантажа, провокаций и запугивания со стороны неизвестных россиян.
"Украина как государство делает все возможное для спасения наших граждан", – отметили в разведке.