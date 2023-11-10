ГУР: Россия запугивает украинцев в Газе и предлагает свою эвакуацию

Россияне реализуют очередную информационную операцию на Ближнем Востоке по дискредитации Украины. Они звонят по телефону украинцам, которые находятся в секторе Газа и рассказывают, что "Украина их бросила" и предлагают свою эвакуацию в обмен на интервью с российскими медиа.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, россияне распространяют такие месседжи: "Украина вас бросила", "Спасения больше не будет", "Россия готова вас эвакуировать".

В то же время, россияне дают понять, что в обмен за возможность якобы эвакуации из Сектора Газа необходимо будет предоставить интервью для российского информационного агентства. Детали о содержании интервью собеседники не раскрывают.

"Террористическая Москва традиционно стремится воспользоваться обострением базовых потребностей человека в условиях вооруженного конфликта, чтобы перейти к следующему этапу кампании по дискредитации Украины, а именно создать соответствующие пропагандистские материалы для дальнейшей трансляции выгодной агрессору лжи" , - говорится в сообщении.