Большинство украинцев ожидают экономического бума после войны – опрос
Почти половина украинцев считает, что основным источником экономического роста должно стать создание правительством условий иностранных инвесторов и украинских предпринимателей. 27,1% опрошенных рассчитывают на конфискацию российских активов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина, сообщает Экономическая правда.
На вопрос "Состоится ли в Украине после окончания войны стремительный экономический рост (например, 5-7% ВВП в год)?" 21,2% ответов приходилось на вариант "да, он начнется в течение 1-2 лет после окончания войны". А доля тех, кто считает, что экономический рост начнется в течение 3-5 лет, составляет 48,5% опрошенных.
В то же время 20,2% населения не видят условий для значительного экономического роста. Еще 9,4% опрошенных затруднились сказать.
Главным источником стремительного экономического роста после войны 28,9% опрошенных считают создание правительством условий для заинтересованности иностранных инвесторов и предпринимателей, еще 27,1% – возмещение Россией нанесенного ущерба, передачу Украине изъятых российских средств и собственности избрало.
На третьем месте – улучшение условий деятельности для украинских предпринимателей (19,1%).
Только 8,9% респондентов определили, что льготные ссуды и благотворительные взносы западных стран на восстановление Украины станут источником экономического роста.
Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 11 сентября по 11 октября 2023 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 2014 респондентов в возрасте 18 лет и старше.
В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.