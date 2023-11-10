В ГУР подтвердили ночную атаку на катера Черноморского флота РФ

Главное управление разведки подтвердило, что ночью провело спецоперацию в Крыму – в результате атаки были поражены два российских катера.

В ГУР отметили , что речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна"). В момент атаки на судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.

"Малые десантные катера класса "Серна" государство-агрессор Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для опрокидывания военной техники и десанта. Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в нашем Черном море" , – говорится в сообщении.

По данным разведки, малый десантный корабль класса "Серна" имеет высокую скорость, вмещает до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта. Русские используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.

"В условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины такие катера из ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах. Теперь и эта идея россиян разрушена!" , - отметили в ГУР.