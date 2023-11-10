Close button

Украина уже эвакуировала из Газы более 200 граждан – Зеленский

Украина уже эвакуировала из Газы более 200 граждан – Зеленский
Фото: Wafa / APAimages

За минувшие сутки из сектора Газа удалось эвакуировать еще 160 граждан Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также удалось вывезти из Газы еще 9 граждан Молдовы.

Всего в течение недели эвакуировали 203 украинца.

"Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", - отметил Зеленский.

Напомним, всего Украина получила разрешение на эвакуацию 329 своих граждан из Газы, сообщал ранее посол в Израиле Евгений Корнийчук.

Новости

Популярные темы форума

analytics