Украина уже эвакуировала из Газы более 200 граждан – Зеленский
За минувшие сутки из сектора Газа удалось эвакуировать еще 160 граждан Украины.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Также удалось вывезти из Газы еще 9 граждан Молдовы.
Всего в течение недели эвакуировали 203 украинца.
"Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", - отметил Зеленский.
Напомним, всего Украина получила разрешение на эвакуацию 329 своих граждан из Газы, сообщал ранее посол в Израиле Евгений Корнийчук.