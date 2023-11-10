Дипломаты предупредили Байдена, что арабские страны все больше злятся на США – CNN

Администрация Байдена получила строгие предупреждения от американских дипломатов о том, что из-за ее решительной поддержки военной кампании Израиля в Газе на США все больше злятся в арабских странах. Об этом пишет CNN, которая получила доступ к дипломатической телеграмме, сообщает Европейская правда.

В ней подчеркивается глубокая обеспокоенность американских дипломатов ростом гнева против Соединенных Штатов, который вспыхнул вскоре после того, как Израиль начал операцию против ХАМАС после нападений боевиков на Израиль 7 октября, в результате которых погибли более 1400 израильтян.

Как говорится в телеграмме дипломатов, из-за поддержки действий Израиля США "теряют арабскую общественность на целое поколение".

"Мы сильно проигрываем на поле боя в информационном пространстве" , – говорится в телеграмме посольства США в Омане, опубликованной в среду, где ссылаются на разговоры с "широким кругом доверенных и здравомыслящих контактов".

Решительная поддержка США действий Израиля рассматривается, предупреждают дипломаты, "как материальная и моральная вина в том, что они считаются возможными военными преступлениями".

Телеграмма посольства США в Омане была написана вторым по рангу американским дипломатом в Маскате и направлена, среди прочих, в Совет национальной безопасности Белого дома, ЦРУ и ФБР.