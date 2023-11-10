Британская разведка предполагает, что РФ ошибочно атаковала судно на Одесчине

Разведка Великобритании считает, что российский пилот попал противорадиолокационной ракетой по судну под флагом Либерии в одном из портов Одесской области из-за плохой тактики применения оружия, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 10 ноября.

8 ноября 2023 года гражданское грузовое судно под флагом Либерии, вероятно, Kmax Ruler, было поражено российской противорадиолокационной ракетой в порту "Южный" в Одесской области. Украинские официальные лица заявили, что это, вероятно, была ракета Х-31П (AS-17 KRYPTON) воздушного базирования.

В результате атаки погиб лоцман, трое членов экипажа и работник порта получили ранения. Министр инфраструктуры Украины заявил, что судно загружало железную руду, предназначенную для стратегического союзника России – Китая.

Как отмечают британские аналитики, Х-31П, вероятно, использовалась для поражения украинских военных радаров в этом районе.