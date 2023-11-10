В ОП рассказали о "непростой коммуникации" Украины с Китаем

Коммуникация между Украиной и Китаем является непростой, однако Киев работает над улучшением отношений, а также над организацией встречи президентов стран Владимира Зеленского и Си Цзиньпина.﻿ Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Наталье Мосейчук, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Как отметил глава ОП, ранее было "два очень хороших разговора" украинских и китайских лидеров.

"Мы работаем над этими отношениями. Они очень важны" , - подчеркнул Ермак.

Комментируя отсутствие Китая на мирном саммите по Украине на Мальте, чиновник обратил внимание, что Пекин участвует в таких переговорах на уровне послов.

"Здесь они направили официальное письмо, что в этот раз они не смогут принять участие" , - рассказал он.

Также Ермак выразил мнение, что китайская сторона будет участвовать в подобных встречах в будущем.

"Еще раз - коммуникация непростая. К сожалению, в прошлом многое было, что привело к тому, что отношения сегодня таковы. Мы работаем над тем, чтобы они были лучше. Китай - крупный игрок сегодня, но есть очень много аргументов, которые очень сильны для того, чтобы наши отношения стали гораздо лучше. Думаю, в ближайшее время мы увидим очень положительную тенденцию" , - сказал чиновник.

Такая подвижка возможна, в том числе, и после встречи американского президента Джо Байдена и лидера КНР, считает Ермак.

"В том числе и после этого. И очень важно, чтобы состоялась встреча между президентом Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином... Мы работаем над этим" , - объясняет он

Ермак уточнил, что глава государства поставил задачу команде Министерства иностранных дел и ОП "сделать все необходимое", чтобы в ближайшее время Зеленский имел личные встречи с лидерами так называемого Глобального Юга, который включает в себя Индию, Китай, Бразилию.