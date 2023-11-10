Ермак о завершении войны: пробежали уже 70 метров из 100

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что делается все необходимое, чтобы война быстрее закончилась, сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук.

"Я думаю, никто не знает, когда закончится война. Она может закончиться очень внезапно и именно для этого все делается. Много факторов, которые влияют на это. Но очень хотелось бы, чтобы все-таки это произошло как можно скорее" , – сказал руководитель ОП.