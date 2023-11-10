Генсек НАТО о войне в Украине: Прогресс ВСУ будет тяжелым

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на достижение прогресса Вооруженными силами Украины в борьбе против российских оккупантов, но предупреждает, что прогресс будет тяжелым.﻿ Об этом он сказал в интервью агентству dpa, сообщает Европейская правда.

"Нам нужно быть готовыми к долгому пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с ситуацией на поле боя" , – отметил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, только благодаря военной поддержке Украина останется суверенным и демократическим государством, а российский президент Владимир Путин убедится, что не сможет победить на поле боя.

Комментируя статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой тот, в частности, писал, что война зашла в тупик, Столтенберг отметил, что всегда было понятно, что ситуация будет непростой.

"Мы знали, что Россия месяцами готовила оборонительные линии – с минами, с танковыми окопами, с большим количеством оборонительных позиций" , – сказал он.

Однако украинские войска "смогли достичь успехов и освободить больше территории", подчеркнул Столтенберг.