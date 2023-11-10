Нидерланды планируют разместить в Румынии 18 F-16 для обучения украинцев

Остальные обещанные Нидерландами истребители F-16, необходимые для обучения украинских пилотов, отправятся в Румынию еще до Нового года. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм, сообщает Европейская правда.

Он ожидает, что всего самолетов будет 18.

До сих пор всегда речь шла о 12-18 аппаратах.

"Сейчас мы предполагаем, что им нужно 18, и мы тоже планируем это" , – сказал Эйхельсхайм.

Он ожидает, что украинцы смогут пройти там обучение с начала следующего года. Самолеты остаются собственностью Нидерландов. В общей сложности в Нидерландах их 42.

Ранее на этой неделе было объявлено, что первые пять нидерландских F-16 прибыли в Европейский учебный центр F-16 (EFTC) в Румынии. Они будут использоваться для подготовки румынских и украинских пилотов и технического персонала. Но поначалу они будут использованы для повышения квалификации инструкторов.

Нидерланды и Дания координируют европейские усилия, чтобы помочь Украине получить F-16.