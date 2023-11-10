На Одесчине задержали корректировщицу, наводившую ракеты на "зерновой коридор" – СБУ
Служба безопасности Украины задержала осведомительницу российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары РФ по территории Одесчины. Среди основных целей врага были места базирования сил обороны и логистические центры экспорта украинского зерна вблизи акватории Черного моря.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии атак по военной и критической инфраструктуре региона с применением ракет и беспилотников-камикадзе.
"Установлено, что фигуранткой является жительница села Приморское Одесской области. По данным следствия, коммуникацию с агрессором она осуществляла через своего сына, проживающего в России и контактирующего с вражескими спецслужбами", – говорится в сообщении.
Во время обыска у задержанной был изъят мобильный телефон, который она использовала для сбора и передачи информации.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
В настоящее время задержанная находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.