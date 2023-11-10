На Одесчине задержали корректировщицу, наводившую ракеты на "зерновой коридор" – СБУ

Служба безопасности Украины задержала осведомительницу российских спецслужб, которая корректировала воздушные удары РФ по территории Одесчины. Среди основных целей врага были места базирования сил обороны и логистические центры экспорта украинского зерна вблизи акватории Черного моря.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии атак по военной и критической инфраструктуре региона с применением ракет и беспилотников-камикадзе.

"Установлено, что фигуранткой является жительница села Приморское Одесской области. По данным следствия, коммуникацию с агрессором она осуществляла через своего сына, проживающего в России и контактирующего с вражескими спецслужбами" , – говорится в сообщении.

Во время обыска у задержанной был изъят мобильный телефон, который она использовала для сбора и передачи информации.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время задержанная находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.