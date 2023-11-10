Ермак уверяет, что Зеленский не согласится на "Минск-3"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что президент Владимир Зеленский не пойдет ни на какие переговоры относительно заключения мира с Россией по типу "Минска-3", сообщает Украинская правда.

Об этом Ермак заявил в интервью проекту "Мосейчук+", которое было записано на Мальте в конце октября.

"Я могу четко сказать, что при этом президенте (Владимире Зеленском) никакого Минска-3 не будет" , – сказал он.

Глава ОП подчеркнул, что возможные переговоры с Россией не обсуждаются ни в одном формате.

"Позиция неизменна: никаких условий по нашим территориям, по нашей независимости, по нашему суверенитету неприемлемы" , - отметил он.

По его словам, партнеры не давят на Украину относительно переговоров с Россией.

"Наши партнеры всегда говорят: когда, как, о чем говорить - это абсолютно только решение Украины, украинского народа, украинского руководства" , - сказал Ермак.

При этом он убежден, что тему относительно переговоров систематически "подбрасывают" сами россияне. При этом он выразил сожаление, что эту тему подхватывают зарубежные и украинские СМИ.