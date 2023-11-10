В ВСУ объяснили, почему так долго длится воздушная тревога

Масштабная воздушная тревога в Украине, объявленная утром 10 ноября, длится уже более трех часов. Причиной этого является МиГ-31К, который оккупанты, вероятно, дозаправляют в воздухе. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он напомнил, что в основном воздушные тревоги в Украине из-за взлета МиГ-31К длятся от 20 минут до полутора часов.

"Раньше, когда МиГи взлетали, мы видели периодичность тревоги до 20 минут. Это были тренировочные полеты прежде всего. Также были тревоги полуторачасовые. Это фактически полтора часа, когда МиГ-31 отрабатывает топливо - это значит, что летает, пока не потратит все" , - объяснил спикер.

Игнат отметил, что теперь оккупанты отрабатывают другие авиационные задачи с МиГ-31К. Речь идет о дозаправке самолета в воздухе.

"Сейчас враг прибег к другим задачам, которые ставит перед собой. Это отработка дозаправки в воздухе. Понятно, что время пребывания МиГа в воздухе растет фактически вдвое. Сейчас протяженность таких тревог больше 2,5 часов" , - сказал он.

При этом спикер не исключает возможность того, что оккупанты, посадив один МиГ-31К, могут поднять в небо другой. В таком случае воздушная тревога будет объявлена повторно.