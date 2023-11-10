Третья мировая будет стоить США дороже, чем поддержка Украины – сенатор
США и союзники должны помочь остановить президента России Владимира Путина в Украине, иначе он пойдет на Балтию, а третья мировая война будет для американского бюджета более дорогой, чем поддержка Украины сегодня. Такое мнение высказал американский сенатор-республиканец Пит Рикеттс на конференции вашингтонского аналитического центра Atlantic Council, посвященной Неделе Центральной Европы, сообщает Голос Америки.
Одержав победу в Украине, Путин не остановился бы и пошел бы дальше – на Балтию и Польшу, считает Риккетс.
"Если Путин добьется успеха в Украине, а затем решит вторгнуться в страны Балтии, это будет третья мировая война и ваш сын будет воевать в Европе", - сказал Рикеттс.
Пит Рикеттс отметил сходство действий Путина и Гитлера, напомнил, что Путин сравнивает себя с Петром I, ностальгирует по Российской империи и говорит схожими тезисами о "россиянах за пределами России", как Гитлер в свое время высказывался о "немцах за пределами Германии".
По мнению Рикеттса, миллионов жертв второй мировой войны можно было бы избежать, если бы мир серьезно воспринял слова Гитлера в самом начале. Так же, как сейчас страны-союзники должны осознать реальность угроз от Путина.
Тезис о дорогой цене, которую США придется оплатить в случае третьей мировой войны, сенатор Рикеттс предлагает приводить "не только коллегам-республиканцам, но и американскому народу" или сомневающимся в необходимости продолжения американского финансирования потребностей Украины на поле боя и для поддержки гражданского популяция.
"Я считаю, что это сообщение, которое мы должны донести до американцев, чтобы сказать: смотрите, это в наших интересах. Мы помогаем Украине для того, чтобы быть уверенными, что наши ребята не будут воевать снова в войне в Европе. Мы стараемся этого избежать", – сказал сенатор-республиканец.