Третья мировая будет стоить США дороже, чем поддержка Украины – сенатор

США и союзники должны помочь остановить президента России Владимира Путина в Украине, иначе он пойдет на Балтию, а третья мировая война будет для американского бюджета более дорогой, чем поддержка Украины сегодня. Такое мнение высказал американский сенатор-республиканец Пит Рикеттс на конференции вашингтонского аналитического центра Atlantic Council, посвященной Неделе Центральной Европы, сообщает Голос Америки.

Одержав победу в Украине, Путин не остановился бы и пошел бы дальше – на Балтию и Польшу, считает Риккетс.

"Если Путин добьется успеха в Украине, а затем решит вторгнуться в страны Балтии, это будет третья мировая война и ваш сын будет воевать в Европе" , - сказал Рикеттс.

Пит Рикеттс отметил сходство действий Путина и Гитлера, напомнил, что Путин сравнивает себя с Петром I, ностальгирует по Российской империи и говорит схожими тезисами о "россиянах за пределами России", как Гитлер в свое время высказывался о "немцах за пределами Германии".

По мнению Рикеттса, миллионов жертв второй мировой войны можно было бы избежать, если бы мир серьезно воспринял слова Гитлера в самом начале. Так же, как сейчас страны-союзники должны осознать реальность угроз от Путина.

Тезис о дорогой цене, которую США придется оплатить в случае третьей мировой войны, сенатор Рикеттс предлагает приводить "не только коллегам-республиканцам, но и американскому народу" или сомневающимся в необходимости продолжения американского финансирования потребностей Украины на поле боя и для поддержки гражданского популяция.