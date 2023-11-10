Шуфрич останется в СИЗО: суд продлил содержание под стражей

Печерский районный суд Киева продлил народному депутату от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря, сообщает Суспільне.

О продлении меры пресечения в виде содержания под стражей просил прокурор.

Адвокаты просили альтернативную меру пресечения не связанную с содержанием под стражей. Они также присоединили два письма от народных депутатов, Александра Колтуновича и Григория Мамки о взятии Шуфрича на поруки.

Адвокат Шуфрича отказался комментировать решение суда не прочитав определение, однако заявил, что будут подавать апелляцию.

Ранее правоохранители объявили подозрение в государственной измене народному депутату от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу. Также Служба безопасности Украины провела у Шуфрича обыски. Следственные действия продолжаются.