Сколько украинцев в ЕС имеют временную защиту – данные Евростата

По состоянию на 30 сентября 2023 года почти 4,2 миллиона неграждан ЕС, которые бежали из Украины в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года, имели статус временной защиты в странах Евросоюза.﻿ Об этом свидетельствуют обнародованные 10 ноября данные Евростата, сообщает Европейская правда.

Основными странами ЕС, которые принимали бенефициаров временной защиты из Украины, были Германия (1 194 900 человек; 28,3% от общего количества), Польша (958 655; 23,1%) и Чехия (357 960; 8,8%).

По сравнению с концом августа 2023 года количество людей с временной защитой из Украины в странах Евросоюза выросло на 31 920 человек (+0,8%). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+19 205; +1,6%), Нидерландах (+3 685; +2,8%) и Ирландии (+2 875; 3,2%).

С другой стороны, в пяти странах наблюдалось уменьшение количества лиц, находящихся под временной защитой: Чехия (-7 125; -2%), Франция (-2 155; -3,2%), Польша (-1 895; -0,2%), Словения (-405; -4,6%) и Люксембург (-10; -0,2%).