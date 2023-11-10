В администрации Байдена подтвердили встречу с Си Цзиньпином 15 ноября

Американский президент Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин проведут личную встречу на следующей неделе. Это произойдет 15 ноября в Сан-Франциско.﻿ Об этом заявили в Белом доме, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Администрация Байдена отмечает, что лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений США и Китая, неизменную важность поддержки открытых линий связи, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

"Опираясь на свою последнюю встречу в ноябре 2022 года на Бали, Индонезия, лидеры также обсудят, как Соединенные Штаты и КНР могут продолжать ответственно управлять конкуренцией и сотрудничать там, где наши интересы совпадают, в частности, по транснациональным вызовам, влияющим на международное сообщество" , - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что президент США и китайский лидер в скором времени проведут личную встречу. Как известно, это произойдет на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Сан-Франциско 11-17 ноября.

Это будет первая за год встреча Байдена и Си Цзиньпина. В последний раз лидеры встречались на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года. Си Цзиньпин не был в США с 2017 года.