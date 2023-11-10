Госсекретарь США: В Газе погибло слишком много палестинцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с одним из самых резких осуждений гибели гражданского населения в Газе и заявил, что необходимо сделать больше, чтобы "минимизировать вред палестинскому гражданскому населению", сообщает Европейская правда.

По словам американского госсекретаря, "можно и нужно сделать больше, чтобы минимизировать вред палестинскому гражданскому населению".

"Слишком много палестинцев было убито. Слишком много пострадало за последние недели" , – сказал Блинкен на пресс-конференции в индийской столице Дели.

Он отметил, что США продолжат обсуждать конкретные шаги с Израилем, "которые необходимо предпринять для достижения этих целей".

Блинкен сказал, что "определенный прогресс был достигнут" после его визита в Израиль в прошлую пятницу.

Он добавил, что США "будут продолжать неустанно сосредотачиваться на том, чтобы вернуть наших заложников домой" и остановить расширение конфликта.